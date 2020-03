Spektakuläre Flugeinlagen von Starenvögeln sind in diesen Tagen in der Dümmer-Region zu beobachten. Foto: Martin Nobbe

Hunteburg. Der Frühling ist auch in der Tierwelt angekommen. Im Wittlager Land heißt es in diesen Tagen vielerorts noch Land unter. Die Hunte und viele Wiesen und Felder sind durch die vielen Regenfälle gekennzeichnet. Auch am Himmel kann die wärmere Jahreszeit abgelesen werden, zum Beispiel wenn Naturfreunde spektakuläre Flugeinlagen von Staren beobachten.