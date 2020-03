Rahden. Im Krankenhaus Rahden werden derzeit aufgrund der Corona-Situation keine geplanten Operationen mehr durchgeführt. Die Notfallversorgung, die Notaufnahme und die internistische medizinische Behandlung bleiben in Rahden wie gewohnt bestehen. Darauf weisen die Mühlenkreiskliniken hin.

