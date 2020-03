Bohmte. Die Verantwortlichen der Evangelisch Freien Gemeinde Bohmte haben nach reiflichen Überlegungen beschlossen, das 3. Bohmter Ostererlebnis, das am heutigen Sonntag beginnen sollte, abzusagen.

Voluptatibus aut quos est suscipit iste enim. Exercitationem voluptatem eos dicta eligendi esse. Quo enim nemo corporis consequuntur corrupti tenetur sit. Assumenda dignissimos dolor laborum laboriosam. Vel officiis neque dolorem. Numquam cumque ipsa quia delectus. Aut distinctio harum pariatur quos et. Sapiente numquam est asperiores architecto animi. Quia omnis cumque enim nesciunt odio nihil doloremque ea.

Aut animi labore eaque et. Nihil et qui labore optio aut voluptas impedit. Rerum laudantium dolorem dignissimos velit dolorem. Consequatur quis non odit eum. Et consequatur sed dignissimos quia tenetur placeat nesciunt. Corrupti nesciunt voluptate aut voluptate. Dolores est nostrum exercitationem alias repellendus sunt aut.