Stolzer Sammler: Wolfhard Ristau ist überzeugt, dass das weiße Album der Beatles mindestens 2000 Euro wert ist - bis zu seinem Besuch bei "Bares für Rares". Foto: Heidrun Mühlke

Bohmte. Mit großen Erwartungen und dem weißen Album der Beatles hat der Bohmter Schallplattensammler Wolfhard Ristau an der beliebten TV-Trödel-Sendung "Bares für Rares" teilgenommen. Bei einer Auktion in den USA brachte ein ähnliches Sammlerstück vor einiger Zeit rund 20.000 Euro. Doch was sagten die Experten zu Ristaus Exemplar?