Bohmte. Beim jüngsten Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Bohmte wurden 160 Spender verzeichnet. Darunter befanden sich mit Hubert Sprehe und Günter Pundt zwei Jubiläumsspender. Der eine spendete zum 100. Mal, der andere zum 75. Mal. Und in Zeiten des Coronavirus gilt: Blutspenden werden weiter benötigt,um Patienten versorgen zu können. Entsprechend finden die Blutspendetermine in der kommenden Woche nach aktuellen Informationsstand im Wittlager Land statt.

