Hunteburg. Eine Ära geht zu Ende. Nachdem Heiner Lahmann 22 Jahre den Ortsverband Hunteburg des Sozialverbandes (SoVD) geleitet hat, stellte sich der nun scheidende Vorsitzende aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr der Wiederwahl. Ab sofort wird seine bisherige Stellvertreterin Inge Helling diese Funktion übernehmen.

