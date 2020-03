Stemwede-Wehdem. Die „Life House Jam“ in Stemwede-Wehdem geht am Montag, 16. März, um 19 Uhr in die nächste Runde. Die Besucher können sich auf magische Momente freuen. Denn: Wenn Musiker ungezwungen aufeinander treffen um sich ihrer Passion hinzugeben, entsteht fast immer etwas Besonderes. Der Eintritt ist frei.

