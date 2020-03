Bohmte. Die Kolpingsfamilie Bohmte lädt ein zu einem Oster- und Frühlingsbasar in das katholische Gemeindehaus ein. Termin ist der kommende Sonntag,15. März, von 14.30 bis 17 Uhr.

Viele fleißige Hände waren an der Vorbereitung beteiligt. Neben einer Caféteria und Fotokarten vom Arbeitskreis „Der Sämann“ kann so wieder eine große Auswahl an Buchsbaum- und Weidenkränzen sowie anderen hübschen Dingen für die Oster- und Frühlingszeit angeboten werden.

Mit dem Erlös des Basares möchte die Kolpingsfamilie auch in diesem Jahr soziale Projekte unterstützen. 50 Prozent des Erlöses gehen erneut an die Kindertagesstätte „O Semeador – Der Sämann“ in Saó Paulo in Brasilien. Diese besteht inzwischen seit 25 Jahren.

Zahlreiche Projekte

Vor 50 Jahren ging das Kolpingwerk auch in die sogenannte Dritte Welt, zunächst nach Brasilien, dann nach Afrika und Asien und nach dem Mauerfall auch nach Osteuropa. Heute ist „Kolping International“ in über 60 Ländern vertreten und zählt mehr als 400.000 Mitglieder. Kolping International unterstützt weltweit zahlreiche Projekte, zum Beispiel Kleinstkredite für Bauern. Unter dem Namen „Startkapital Ziege“ kann beispielsweise für 40 Euro eine Ziege oder für 160 Euro eine landwirtschaftliche Schulung für ein ganzes Dorf finanziert werden. Hier wollen die Bohmter Kolpinger helfen und Kolping International unterstützen. Weitere Informationen

zusammen mit einem kleinen Verkaufsangebot mit Artikel des Kolpingwerkes der Philippinen gibt es beim Oster- und Frühlingsbasar in Bohmte.