Zweiter Einbruch in der Bruchheide in Bohmte innerhalb weniger Wochen CC-Editor öffnen

Symbolfoto: David Ebener

Bohmte . Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr erhielt eine Telekommunikationsfirma an der Straße Bruchheide in Bohmte ungebetenen Besuch. Einbrecher verschafften sich jetzt zwischen Samstagmittag (12.20 Uhr) und Montagmorgen (8.30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu den Lagerräumen.