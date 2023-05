2013 soll es wieder ein Erntefest mit Festumzug in Herringhausen geben. Foto: Archiv</p> up-down up-down 2013 mit Umzug und mehr Herringhausen: Kein Erntefest in diesem Jahr Von Andreas Schnabel | 26.06.2012, 15:19 Uhr

In diesem Jahr wird es in Herringhausen-Stirpe-Oelingen kein Erntefest geben. Stattdessen soll im kommenden Jahr ein Erntefest mit Erntemarkt und Umzug stattfinden, wie Ortsbürgermeister Heiner Niemann und Horst Schröder als Vertreter der Bohmter Gemeindeverwaltung am Dienstag im Gespräch mit noz.de erklärten.