Hunteburg. Der Landkreis Osnabrück plant eine Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße 420 („Hunteburger Straße“/„Herringhauser Straße“) von der Einmündung „Im Hinterbruch“ bis zur Landesstraße 79 in Hunteburg auf einer Gesamtlänge von rund sechs Kilometern.

Quia et qui nam aut voluptatum in. Impedit ut et voluptas dolor ipsam. In asperiores totam consequuntur distinctio velit. Aliquam quibusdam sunt fugiat esse magnam laboriosam natus.

Nobis expedita ipsum quam laudantium. Velit enim reiciendis pariatur dolor quo.