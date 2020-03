Bohmte. Das Bohmter Hallenbad bietet den Besuchern am Dienstag, 10. März, ein ganz besonderes Schwimmerlebnis. Um 19 Uhr geht das Licht aus und das Bad wird nur noch von vielen schimmernden Kerzen beleuchtet

Die besondere Atmosphäre wird darüber hinaus durch schöne Musik abgerundet, so dass die Badegäste diesen Abend wirklich genießen können.

Die Idee zu diesem „Kerzenscheinschwimmen“ entstand im Freibad. Dort hatte man zum Ende der Freibad-Saison, als die Tage bereits kürzer wurden, damit begonnen das Bad mit Kerzen zu beleuchten um den Gästen auch nach Einbruch der Dunkelheit etwas Besonderes zu bieten. Die Begeisterung der Badegäste war dann auch sehr groß. Schnell kam der Wunsch auf, auch im Hallenbad einmal bei Kerzenschein zu baden.

Premiere im November

Am 23. November des vergangenen Jahres gab es dann zum ersten Mal das „Schwimmen bei Kerzenschein“ im Hallenbad Bohmte. Alle waren von diesem Abend begeistert, so dass jetzt am 10.03.2020 zum 2. Mal das „Schwimmen bei Kerzenschein“ im Hallenbad Bohmte stattfindet.

Alle Beteiligten werden dann das Bohmter Hallenbad wieder liebevoll mit reichlich Kerzen und Laternen schmücken und diese pünktlich ab 19 Uhr zum Leuchten bringen.