Erziehungstipps vom Experten in Stemwede-Wehdem

Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge hält am 12. März einen Vortrag in Stemwede-Wehdem. Foto: JFK Stemwede

Stemwede-Wehdem. Am Donnerstag, 12. März, sind Interessierte zu einem Vortragsabend mit Jan-Uwe Rogge in die Begegnungsstätte in Stemwede-Wehdem eingeladen. Die Veranstaltung mit dem Erziehungsberater und Autor beginnt um 19.30 Uhr, Der Eintritt kostet fünf Euro.