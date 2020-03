Rose und Moorerlebnis gehen in Diepholz beim Rosenfest, zu dem am 28. Juni auch der „Tag des Moores“ gehört, eine nicht alltägliche Verbindung ein. Archivfoto: Petra Ropers

Stemwede. Der Arbeitskreis Moortourismus lud zu einem Vorbereitungstreffen zur Planung des diesjährigen „Tag des Moores“ in die Gemeinde Stemwede ein. Termin ist Sonntag, 28. Juni 2020, im Rahmen der Veranstaltungen „Kunst in der City“ und „Rosenfest“ am Diepholzer Schloss.