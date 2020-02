Symbolfoto: David Ebener

Bohmte. An der Gartenstraße in Bohmte beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am frühen Freitagmorgen (1.37 Uhr) zwei Verdächtige, die sich an einem schwarzen Opel Astra zu schaffen machten. Während der Mann die Polizei alarmierte, flüchteten die Unbekannten, von denen einer eine helle Hose trug, in Richtung Bahnhofstraße.