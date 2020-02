Mitmachen bei der "Sauberen Landschaft" in Bohmte CC-Editor öffnen

Der Luftsportverein Wittlage hat unter anderem Müll auf dem Parkplatz an der Wehrendorfer Straße in Bohmte gesammelt. Archivfoto: Luftsportverein

Bohmte. Die Ortsräte der Ortschaften Bohmte und Herringhausen-Stirpe-Oelingen rufen in diesem Jahr wieder zur Teilnahme an der "Aktion Saubere Landschaft" auf. Die Müllsammelaktion 2020 findet in der Woche vom 16.bis 21. März statt. Unterstützt wird die Aktion von der Awigo, der Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück.