Ab Dienstag, 25. Februar, ist die Bohmter Gemeindebücherei für einige Zeit statt im Bohmter Kotten in der Bohmter Oberschule zu finden. Foto: Karin Kemper

Bohmte. Wer sich in der Bohmter Gemeindebücherei mit Lesestoff versorgen will, muss sich zwischenzeitlich an einen neuen Standort gewöhnen. Statt im Bohmter Kotten befindet sich die Bücherei nämlich im A-Gebäude der Oberschule, 1. Stock, Raum 39 – sozusagen gleich in der Nachbarschaft.