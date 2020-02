Bohmterheide. So manches "Bohmterheide Helau" schallte am Faschingsonntag durch die bunt dekorierte Bohmterheider Schützenhalle. Viele kleine und große verkleidete Karnevalsfreunde hatten sich dort zum Feiern getroffen.

