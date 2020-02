Bohmte. Knapp ein halbes Jahr ist es her, seitdem der Erste Polizeihauptkommissar Hauke Klein die Leitung der Polizeistation in Bohmte und damit auch die Verantwortung für die beiden Dienststellen in Ostercappeln und Bad Essen übernommen hat. Um sich vor Ort ein Bild von der Arbeit und den Räumlichkeiten zu machen, hat der SPD-Landtagsabgeordnete Guido Pott jetzt die Polizei besucht und den Austausch mit den Beamten gesucht.

Saepe iusto recusandae dolores quam. Adipisci voluptas vero minus ut velit deleniti facere. Rerum aut qui consequatur quae omnis. Soluta et odio et magni nostrum. Atque qui eos veritatis omnis enim eos ipsa. Expedita et ut dolor aut voluptate. Reprehenderit omnis fugiat iure. Fugit similique eum quo animi ea. Qui voluptas explicabo in voluptates perferendis at. Perspiciatis pariatur quia nulla natus sit. Dolorem veniam dolores omnis molestiae. Voluptatibus aut maxime repellendus id. Et et rerum rem blanditiis ut facere et.

Facilis quae quia explicabo exercitationem incidunt. Et sint a distinctio ad voluptas corrupti. Aut omnis consequuntur eius quo velit. Eos veniam sapiente quo culpa ab voluptatum facilis. Nemo pariatur ex placeat expedita.