Stemwede-Wehdem. Am Samstag, 22. Februar, sind „The Moorings“ - eine Irish-Celtic-Rock-Band aus Frankreich - auf Einladung des JFK Stemwede zu Gast im Life House in Stemwede-Wehdem. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Wenn die Akkorde der Jigs und Reals aufeinander treffen und die Musiker ihre pure Lebensfreude auf der Bühne auskosten, dann sind die Besucher zusammen mit der Band „On The Rocky Road To Dublin“!.

„The Moorings“ sind ein hochenergiegeladenes Quintett, das dafür berühmt ist, einen effizienten Mix aus Celtic Folk und Alternative Rock rüberzubringen. Die Band hält sich dabei an das traditionelle angelsächsische Repertoire. „The Moorings“ touren durch komplett Europa und spielen dabei auf Festivals, Clubbühnen oder auch nur in Pubs und Bars. Sie haben sich bereits viele Male die Bühne mit bekannten Vertretern des Genres wie „The Dubliners“, „The Pogues“ oder „The Dropkick Murphys“ geteilt.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede (Life House, Telefon 05773/991401( zur Verfügung. Die Tickets kosten 15 Euro. Reservierungen sind auch per E-Mail an info@jfk-stemwede.de möglich.