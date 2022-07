Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr (Originalton damals: „Das schreit nach einer Wiederholung“) sind wieder alle Kinder, Eltern und Großeltern von 15 bis 18 Uhr zu Spiel und Spaß auf dem Gelände der Bohmter Grundschulen an der Tilingstraße eingeladen. Das Angebot ist insbesondere auf die Kindergarten- und Grundschulkinder zugeschnitten und reicht vom Spielemobil mit seinen vielfältigen Möglichkeiten bis zur Hüpfburg, zum „Menschenkicker“ und zum „Holzerspiel“. Auch ein Gewinnspiel ist erstmals dabei. Selbst gebackener Kuchen, Kaffee und andere Getränke und ein Bratwurststand runden das Angebot ab. Als katholischer Sozialverband fühlt sich die Kolpingsfamilie besonders den Familien in all ihren Facetten, die es heute gibt, verpflichtet. Anders als bei vielen kommerziellen Veranstaltungen steht nicht der Profit im Vordergrund. So sind sämtliche Spiele kostenlos. Der Kolpingsfamilie geht es nicht um den Erlös, sondern sie versteht sich als Dienstleister in der Ortschaft Bohmte und möchte Familien ein interessantes und dennoch kostengünstiges Angebot für einen schönen Sonntagnachmittag bieten.