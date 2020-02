Bohmte. Seit Sommer 2018 ist der Willi-Bus im Altkreis Wittlage unterwegs. Willi-Bus ist die Abkürzung für „Wittlager Land-Linien-Bus“. Wie der Name sagt, ist das Grundgerüst des Systems das seit langem bestehende Busliniennetz im Altkreis. Bei den bestehenden Linien wurde allerdings der Taktverkehr ausgebaut sowie eine werktägliche Spätverbindung von Osnabrück in den Altkreis eingeführt. Zu diesem Grundgerüst des Linienverkehrs kam aber eine wesentliche Neuerung hinzu: die Anrufbusse.

