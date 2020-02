Was sich in Dämmerung und in der einbrechenden Nacht im Naturpark Dümmer tut, erfahren Teilnehmer der Exkursion am Samstag. Foto: Simone Brauns-Börnemann

Barnstorf. Ein Sprichwort sagt: "Nachts sind alle Katzen grau". Und zugegeben, die weichen Haus- und Hofbewohner leben des Nachts auf Straßen und Wegen riskant. Was sich aber sonst noch in Dämmerung und in der einbrechenden Nacht im Naturpark Dümmer tummelt, das will Naturführerin Ursula Dell am Samstag, 22. Februar, von 17 bis 19.30 Uhr gemeinsam mit Gästen erkunden.