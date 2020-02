Sie sind zum ersten Mal dabei und freuen sich auf das Ereignis: (von links) Emmi Steiner, Carla Mücke, Lena Nelles und Pia-Loreen Dunkel aus Osnabrück. Foto. Heidrun Mühlke

Dielingen. Viva Colonia“ oder „Schenk mir dein Herz“ diese Karnevalshits gehören zum eingespielten Repertoire für den Spielmannszug Reiningen-Dielingen. Auch in diesem Jahr machen sich die Spielleute auf, um beim Kölner Karneval am Sonntag und am Rosenmontag dabei zu sein.