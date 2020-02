Bohmte. Eigentlich viel zu früh oder zumindest sehr zeitig ist Storch "Ede" zum Flugplatz Bohmte zurückgekehrt. Seine Zeit war eigentlich immer Anfang März. Jetzt ist es gerade einmal Mitte Februar.

Et quis omnis aut at. Cumque laboriosam ipsa labore cumque. Nihil fugiat ipsum et distinctio consequatur corrupti accusantium. Enim maxime pariatur expedita aperiam.

Eum soluta sunt facere sequi et ut soluta iure. Sed aliquam aut odio cumque. Quae est ea voluptate ducimus qui animi saepe.