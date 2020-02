Ostercappeln. Die 18-jährige Fahrerin eines Opel Corsa ist am Freitagabend in Ostercappeln aus ungeklärten Ursachen in einen Graben gefahren - das Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört wurde, die Fahrerin schwer verletzt.

