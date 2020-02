Lehrer aus dem Altkreis Wittlage nahmen an der Auftaktveranstaltung von „Smart Teachers“ teil. Foto: Daniel Meier

Altkreis Wittlage. Lehrer aus der Region möchten sich künftig umfassender über digitale Entwicklungen in den Schulen austauschen. Das bekundeten sie beim Auftakttreffen eines neuen Netzwerks mit dem Namen „Smart Teachers“ in Diepholz, an dem auch Lehrer aus dem Altkreis Wittlage teilnahmen.