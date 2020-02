Wehdem. Von wegen in der kalten Jahreszeit ist nichts los: mit dem Festival „Umsonst und Drinnen“ hat der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) am Wochenende das Gegenteil bewiesen. Das Wehdemer Life House war Freitagnacht als auch Samstagnacht das Ziel musikbegeisterter Fans aus nah und fern.

