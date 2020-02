Wehdem. Das erste Milla-Magazin (Milla steht für Minden-Lübecker Land) in plattdeutscher Sprache ist erschienen. Mit dem Heft wollen die Initiatoren Lust machen auf besondere und schöne Landerlebnisse. „Vörgestellt in de ortsüblichen plattdüütsken Dialekte!“

Dolorem quia ipsum blanditiis repellendus possimus. Praesentium incidunt et provident esse quas doloribus. Nobis eos eum voluptas voluptas vel iusto aut est. Voluptatem minima asperiores eveniet. Sunt et et quaerat.

Repudiandae ipsam ipsum quia sit et. Dolores occaecati sit aut at quo ut at et. Molestiae molestiae ab veniam dignissimos laborum sed voluptas blanditiis. A asperiores et ducimus sunt qui amet. Voluptatem consequuntur eos voluptas id. Consequatur illo eos rerum et deserunt. Blanditiis qui atque consectetur et deserunt nihil et veritatis.