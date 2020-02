Sonderabfälle wie die hier abgebildeten können Privathaushalte beim Awigo-Schadstoffmobil entsorgen. Foto: Awigo/Tino Krieger.

Bohmte. Wer seinen Keller entrümpelt hat und nun Sonderabfall in kleinen Mengen entsorgen möchte, ist beim Schadstoffmobil genau richtig. Die Awigo Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH bietet allen Privathaushalten am Samstag, 15. Februar, an der Tillingstraße, Parkstreifen Sporthalle in der Zeit von 10 bis 12 Uhr den kostenlosen Entsorgungsservice an.