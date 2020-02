Zu Gast in St. Thomas Bohmte sind "The Gregorian Voices". Foto: Otto Pfeiffer

Bohmte. Am Samstag, 15. Februar, findet ab 19.30 Uhr in der Kirche St. Thomas in Bohmte ein weiteres, außergewöhnliches Konzert der Gruppe "The Gregorian Voices" statt. Das Programm lautet "Gregorianik meets Pop - Vom Mittelalter bis heute" und wurde von den Konzertbesuchern bereits begeistert gefeiert.