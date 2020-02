Zwei Kinder bei Verkehrsunfall in Hunteburg am Sonntag schwer verletzt CC-Editor öffnen

Bei einem Verkehrsunfall in Hunteburg sind am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr zwei Kinder schwer verletzt worden. Symbolfoto: Archiv/Gründel

Hunteburg. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind bei einem Verkehrsunfall in Hunteburg am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr zwei Kinder schwer verletzt worden.