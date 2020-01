Bohmte/Hunteburg/Lemförde. Nach rund fünf Jahren als Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft in Bohmte, Hunteburg und Lemförde wird Marc Weber im September diesen Jahres durch den Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode versetzt, um eine neue Pfarrstelle in St. Raphael Bremen anzutreten.

