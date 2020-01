Stemwede-Wehdem. Bodenständiger Westcoastsound, Americana, Folkrock und ein dezenter Hauch von Countryrock bestimmen den Sound von „Vanderlinde“ aus den Niederlanden. Am Samstag den 1. Februar, um 20 Uhr steht die Band auf der Bühne des Life House in Stemwede-Wehdem.

Große Namen wie „Crosby, Stills, Nash & Young“, „The Byrds, Creedence, Clearwater Revival“, „The Grateful Dead“, Gram Parsons, Bob Dylan, oder „The Band“ kommen einem für einen kurzen Moment in den Sinn, nur um gleich wieder der Erkenntnis den Weg zu bereiten, dass „Vanderlinde“ sich stilistisch auf genanntem Terrain bewegen und dabei ihren ganz eigenen Sound und Charme besitzen.

Natürlich wird mit „Ohio“ den großartigen CSNY Tribut gezollt, aber es sind die eingängigen, eindringlichen und verzaubernden Eigenkompositionen der Band, die jedes Publikum sofort abholen und die Zuhörer mit einer enormen Bandbreite begeistern.

Zeitlos klassisch

Zeitlos klassisch und schön wie ihre Musik ist ihr Bühnenauftritt. „Vanderlinde“ sind leidenschaftliche Musiker und gerade live entfesseln sie eine gewaltige Energie auf der Bühne, ob bei einem großen Open Air oder ganz intim in einem kleinen Club, so der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede, der das konzert veranstaltet,

Das neue, inzwischen siebte Album „Entering the circus“ wurde 2019 veröffentlicht und jetzt wird getourt. Nach den sechs Vorgängeralben, die allesamt glänzende Reviews in der Rockmusikpresse bekamen sowie dem 2018 erschienenen Livealbum „Live trails“, das die Stärken der Band gebündelt wiedergibt, geht es nun auf Tour.

Karten und Infos

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede (Life House, Telefon 05773 991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich.