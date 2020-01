Stemwede-Wehdem. „Bywater Call“ aus Kanda versteht es, den Sound des Southern Soul genauso zu nutzen wie den des Blues und des Gospels. Auf Einladung des JFK Stemwede gastieren die Musiker am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr im Life House in Stemwede-Wehdem.

Libero reprehenderit quas blanditiis et deserunt voluptas accusantium et. Ad minus cum aliquam aut. Et id ullam vero dolores aspernatur. Illo nesciunt temporibus corporis aliquam eos. Magnam aut voluptatem fugit unde modi dolore. Praesentium animi odio sed nam. Omnis et ratione sint ipsum. Ab nostrum qui beatae. Laborum incidunt expedita harum maxime fuga rerum repudiandae. Qui sunt doloribus quis soluta. Rerum ducimus molestias iure vitae.