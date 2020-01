Unerfüllter Kinderwunsch Vortagsthema in Damme CC-Editor öffnen

Bernd Holthaus (Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiter des Endometriosezentrums am Dammer Krankenhaus) informiert gemeinsam mit Kollegen am Donnerstag, 30. Januar, 18.30 Uhr, im Dammer Lindenhof-Hotel Tepe über Diagnostik und Therapie der Endometriose. Foto: Meier/Krankenhaus Damme.

Damme. Zu einer Infoveranstaltung über Diagnostik und Therapie der Endometriose laden das Krankenhaus St. Elisabeth Damme und die Europäische Endometriose Liga am Donnerstag, 30. Januar, 18.30 Uhr in das Lindenhof-Hotel Tepe, Osterdammer Straße 51, in Damme ein.