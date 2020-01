Espelkamp. Der Film von François Ozon mit Catherine Deneuve in der Hauptrolle war im Jahre 2001 ein Kassenschlager und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Zur Bühneninszenierung der "Theaterlust Productions" steuert Franz Wittenbrink, einer der gefragtesten deutschen Theaterkomponisten, die Musik bei. Zu sehen ist die Kriminalkomödie am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr Neuen Theater Espelkamp.

