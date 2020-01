Wittlager Bauern nehmen an Demo in Hannover teil CC-Editor öffnen

Landwirte aus dem Altkreis Wittlage beteiligten sich in Hannover.an der Demonstration gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Foto: Simone Egli-Kroll

Altkreis Wittlage/Hannover. 35 Bauern mit Treckern und mehreren Begleitern nahmen am Freitag an der Demonstration gegen das Agrarpaket der Bundesregierung in Hannover teil. Die Demonstration wurde erneut von “Land schafft Verbindung“ organisiert. Morgens um halb sechs trafen sich die Landwirte auf dem Hof Molitor und fuhren dann in einer Kolonne Richtung Hannover. Begleitet wurde der Zug von einer Polizeieskorte.