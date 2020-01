Das Präsent, das Norbert Kroboth von Tanja Strotmann erheilt, erinnert daran, wie er vor rund 23 Jahren Hunteburger Ortsbürgermeister wurde. Foto: Karin Kemper

Hunteburg . An der Hauptstraße in Hunteburg herrschte am Dienstagabend Hochbetrieb, Parkplätze erwiesen sich als Mangelware – besonders in Nähe des Gasthauses Trentmann, wo der Ortsrat Hunteburg tagte. Dort gab es gleich zwei Besonderheiten, die direkt miteinander zu tun hatten. Der langjährige Ortsbürgermeister Norbert Kroboth hatte sein Mandat zum Jahresende abgegeben. Entsprechend musste ein Nachfolger gewählt werden.