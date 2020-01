Die Band "Squares in Circles" ist beim nächsten Life House Jam am 20. Januar dabei. Foto: Jennifer Stocksmeier

Stemwede-Wehdem. Die „Life House Jam“ geht am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr in die nächste Runde. Die Besucher können sich wieder auf magische Momente im Life House in Stemwede-Wehdem freuen. Der Eintritt ist frei.