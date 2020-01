Diese gefederten Besucher kommen aus arktischen Gefilden: Wildgänse Archivfoto: Roland Schwark/dpa

Barnstorf. Zahlreiche Vogelarten verbringen den Winter in wärmeren Regionen. Zur kälter werdenden Jahreszeit versammeln sich Bläss- und Saatgänse aus Sibirien in großer Zahl in der Diepholzer Moorniederung. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Ursula Dell lädt Interessierte in einer gut dreistündigen Tour ein. Sie stellt am 19. Januar eine spannende naturkundliche Wanderung zwischen Hunte und dem Großen Moor in Barnstorf in Aussicht.