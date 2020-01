Mehrere Autos am Bohmter Bahnhof aufgebrochen CC-Editor öffnen

Die Polizei untersucht die Einbrüche in sechs Fahrzeuge in Bohmte. Foto: Michael Gründel/Archiv

Bohmte. Sie schlugen die Scheiben ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen - sechs Autos waren in der Nacht zu Samstag das Ziel von unbekannten Tätern. Die Fahrzeuge waren allesamt auf dem Park-and-Ride-Parkplatz abgestellt, wie die Polizei jetzt mitteilte. In derselben Nacht kam es auch andernorts in Bohmte zu Einbrüchen.