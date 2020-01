In Januar 1990 kam es in Bohmte zur ersten deutsch-deutschen Sportbegegnung zwischen der Betriebssportgemeinschaft Einheit Gützkow und dem Sportclub Herringhausen. Repro. Karin Kemper

Bohmte. Zu einer (sehr frühen) deutsch-deutschen Begegnung kam es im Januar 1990 in der Gemeinde Bohmte. Sicher kommt es nicht alle Tage vor, dass ein Innenminister - in diesem Fall Josef Stock – einen sportlichen Vergleich eröffnet. In der Sporthalle an der Jahnstraße in Bohmte fand ein Altherrenturnier statt.