Rieu-Sonderkonzert auch in der Lichtburg in Quernheim

Auch im Kino ein gefeierter und gerne gesehener Star: Violinist André Rieu aus dem niederländischen Maastricht. Sydney – hier bei einem Auftritt im Gerry Weber Stadion Halle/Westfalen. Archivfoto: André Havergo

Quernheim. Für ein Neujahrskonzert ins Kino gehen? Was im Januar des vergangenen Jahres bereits mit Erfolg angeboten wurde, erfährt im Januar 2020 seine Fortsetzung: Eine Art Neujahrskonzert von André Rieu und seinem Johann-Strauss-Orchester steht Anfang Januar als Sondervorstellung in den Kinos der Region auf dem Spielplan, so zum Beispiel in der Lichtburg in Quernheim, in den Else-Lichtspielen in Melle und in der Filmpassage in Osnabrück.