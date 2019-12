Hunteburg . Der Karbidböllerverein Hunteburg veranstaltet das „Silvesterböllern“ ab 14.30 Uhr bis gegen 17 Uhr auf dem Sportgelände in Hunteburg. Termin 2019 ist also Diensttag, 31. Dezember. Freunde und Interessierte sind eingeladen. Für die Gäste stehen beheizte Räumlichkeiten zur Verfügung, und für Imbiss und Getränke ist selbstverständlich auch gesorgt.

