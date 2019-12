Hunteburg. Weihnachten ist die Zeit der Traditionen. Und im Evangelischen Kindergarten Hunteburg könnte sich der Besuch eines Liedermachers kurz vor dem Fest der Liebe zu einer solchen entwickeln. Uwe Lal war jetzt erneut zu Gast, bereits 2017 hatte er mit seinem Adventskonzert für viel Freude und einige Ohrwürmer gesorgt.

Mit „Endlich, endlich ist es nun soweit. Es kommt die schöne Weihnachtszeit“, wurde das Konzert passend eröffnet. Und wie bei allen Stücken war sofort Mitmachen und Mitsingen gefragt. Zum Beispiel bei dem Lied „Frühsport-Max“. „Wenn der Nikolaus das auch jeden Morgen machen würde, dann hätte er im Sommer einen Waschbrettbauch“, scherzte Lal.

Wie gut sich die Kinder mit Weihnachten auskennen, das konnten sie bei „Weihnachten, bald ist es soweit“ unter Beweis stellen. Auf „Krippenspiel in unserer Kirche, das ist Weihnachtzeit“ folgten alle Daumen hoch und ein lautes „Jaa“. „Endlich mal ins Freibad geh’n, das ist Weihnachtszeit“ – Daumen runter und ein energisches „Nein“ waren die Folge.

Zu Weihnachten gehört auch die Geschichte rund um Jesus Christi Geburt. Der Holzwurm Wurbel war dabei und rappte: „Ich bin zwar nur ein Holzwurm, doch hab‘ ich was gesehen. In unserem Stall in Bethlehem, da ist etwas geschehen.“ Ein echter Ohrwurm.

In vielen seiner Lieder spielt zudem Gott eine Rolle. In einem Song hieß es zum Beispiel „Gott ist groß, unfassbar groß und wurde doch so klein. Als Kind kam er auf unsere Welt, um uns ganz nah zu sein.“ Aber auch „Dankeschön, guter Gott“ wurde gesungen. Danke zum Beispiel für die Schwester, das Kuscheltier, die Freunde – und den Pizzamann.

100 Konzerte jährlich

Lal gibt pro Jahr mehr als 100 Konzerte, war ein paar Tage zuvor noch in München zu Gast. Auf ein Thema ist er nicht festgelegt, das beweist auch sein Youtube-Kanal. Möglich wurde sein Auftritt dank des Kindergartenfördervereins Hunteburg. Dass es den Kindern wieder gefallen hat, war nicht zu überhören. Auf dem Weg vom Gemeindehaus zurück in den Kindergarten stimmten sie an: „Endlich, endlich ist es nun soweit. Es kommt, es kommt die schöne Weihnachtszeit.“