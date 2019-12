Hunteburg . Der Ortsrat Hunteburg war sich sehr schnell einig, als der Antrag der katholischen Kirchengemeindei eingegangen war, in dem um Förderung der Gemeindebücherei gebeten wurde. Ortsbürgermeister Norbert Kroboth bei der Scheckübergabe: "Wenn wir helfen, dann mit einem richtigen Betrag."

Beim Ortstermin in der Bücherei mit sechs von neun Aktiven des Büchereiteams meinte Heinz Düvel, der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands: "Dank gilt dem Ortsrat. Wir fragten, ob nicht eine kleine Spende möglich sei – und waren begeistert, als wir die Summe hörten." Düvel ergänzte, dass in den Köpfen des Büchereiteams schon konkrete Vorstellungen vorhanden seien, wie das Geld genutzt werden kann. Und weiter: "Das bringt uns voran im Sinne der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die die Bücherei nutzen."

Aktuelle Buchtitel

Kroboth machte deutlich, dass die Bücherei der katholischen Kirchengemeinde öffentlich sei und allen Hunteburgern zur Verfügung stehe. Der Ortsbürgermeister: "Wir sagen Dankeschön, dass dieses Angebot gemacht wird und sich das Büchereiteam ehrenamtlich engagiert." Er verwies darauf, dass nicht alle Zugang zu Büchern hätten und nicht in allen Familien Mittel für Bücher vorhanden sei. Mit der 1000-Euro-Spende wolle der Ortsrat seinen Beitrag leisten, damit Hunteburg ein Ort ist, wo alle Einwohner, unabhängig von Alter und Konfession, Zugang zu Büchern haben. Dazu passte ein Erlebnis, von dem Christa Weirauch, die zum Büchereiteam gehört, berichtete. Demnach hatte sich eine Besucherin, die mit einer Bücherspende helfen wollte, darüber gewundert, dass es in der Bücherei aktuelle Buchtitel gibt. Selbstverständlich für das Team sei, alte Bücher, die nicht nachgefragt werden auszusortieren. Ziel sei, aktuelle Bücher bieten zu können. Weirauch: "Das ist geschieht im Rahmen der Möglichkeiten."

Sonntags und mittwochs

Übrigens: Die Bücherei im katholischen Gemeindehaus an der Dammer Straße ist jeweils sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr und mittwochs von 16 bis 17 Uhr geöffnet. Geöffnet ist auch noch am Sonntag, 22. Dezember, zur gewohnten Zeit. Zum aktuellen Büchereiteam gehören Marion Peschke, Marion Meyer, Sandra Hörnschemeyer, Katharina Ellermann, Christa Weirauch, Petra Meyer sowie Angelika Kogge-Pelke, Andrea Kolhoff und Sarah Meyer – die drei Letztgenannten konnten an der Spendenübergabe nicht teilnehmen. Ein Hinweis durfte nicht fehlen: Weitere Helfer sind im Büchereiteam jederzeit willkommen.

Die gespendeten 1000 Euro werden vielfältig verwendet: Eine abschließbare Vitrine für Neuerscheinungen gehört ebenso dazu wie Ausstattung für die Kinderecke und den Eine-Welt-Laden, der in die Bücherei integriert ist.

Jahresbeitrag 2 Euro

Zum Programm der Hunteburger Bücherei gehört die Buchausstellung am 1. Advent ebenso wie das Bestreben speziell Bilderbücher, Erstlesebücher und Bücherei, die in das Antolin-System, mit dem auch die Schulen arbeiten, anbieten zu können. Die Helferinnen kennen die Vorlieben ihrer (erwachsenen) Kunden und können entsprechend gut beraten. Und wer ein Buch ausleiht und nach einigen Seiten feststellt, dass es ihm nicht gefällt, kann es zurückgeben. Das ist der Vorteil einer Bücherei. Und der derzeitige Jahresbeitrag in Hunteburg liegt bei 2 Euro jährlich – gleichermaßen für Einzelpersonen und Familien. Nur für DVDs wird eine zusätzliche Gebühr fällig. Spiele, Hörbücher und Zeitschriften sind mit den Jahresbeitrag abgedeckt.