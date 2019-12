Hunteburg. Im Glanz unzähliger Lichter und betört vom Duft von Glühwein, Punsch oder Gegrilltem fand der traditionelle Weihnachtsmarkt der Hunteburger Werbegemeinschaft auf dem Hof des Gasthauses Trentmann statt. Dabei luden 14 Aussteller mit Buden und Ständen, die liebevoll und kreativ geschmückt worden waren, zum Verweilen ein.

Für Ortsbürgermeister Norbert Kroboth war es bei der 26. Auflage, zugleich zum 16. Mal bei Trentmann, die letzte Markteröffnung. Dabei stellte er heraus: „Es war mir eine Ehre, mit der Hunteburger Werbegemeinschaft diesen Markt zu gestalten.“ Gleichzeitig blickte begeistert auf den Vorabend. Hier hatten das Weihnachtsleuchten und das vorweihnachtliche Konzert in der evangelischen Kirche stattgefunden. Denn: „Auch in diesem Jahr erstrahlt Hunteburg festlich in der Advents- und Weihnachtszeit. Danke für diesen kleinen aber feinen Markt" sagte Kroboth der Werbegemeinschaft, den Marktbeschickern, der Freiwilligen Feuerwehr, den weiteren Mitwirkenden sowie dem Nikolaus.



Vielfältige Unterstützung

„Wir möchten den Besuchern von nah und fern einen ruhigen, kuscheligen Tag in Hunteburg von Hunteburgern bieten“, nennt Christine Bullermann, Vorsitzende der Werbegemeinschaft, die Absicht, die mit dem Weihnachtsmarkt verbunden ist. Viele würden ihn nutzen, um sich zu treffen, es sich gut gehen lassen und dem Wetter trotzen – bei Regenschauern. Was der Vorsitzenden wichtig ist: „Dass wir es hoffentlich auch zukünftig schaffen, die Unterstützung der Kindergärten und Schulen zuerhalten – und der Eltern. Dann bekommen wir die Veranstaltung auch zukünftig hin.“ Worüber sich Marktmeister Olaf Wustrack freute: „Das Huba-Zeltlagerteam der katholischen Kirche hilft immer beim Auf- und Abbau.“

Kinder schmücken Tannenbäume

Nach der Eröffnung gaben die Hunteburger Kindergartenkinder sowie der Schulchor eine musikalische Einlage. Danach begann das Schmücken der Tannenbäume durch die Kindergartenkinder mit ihren selbstgestalteten Kugeln. Die Erst- und Zweitklässler hatten Sterne gebastelt. Gegen Abend erfolgte die Versteigerung dieser Prachtbäume für einen guten Zweck.

Vielfältiges Angebot

Das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt reichte von selbstgefertigten Figuren, Energetix-Schmuck über handgestrickte Socken, Gewürze, Weihnachts-Grußkarten bis hin zu geflochtenen Körben. Ewald Böckmann aus Haldem ist seit weit über 20 Jahren eine Institution auf dem Hunteburger Weihnachtsmarkt. Zu den Besonderheiten zählte das Westfälische Wildschweinkontor, das Wildburger anbot. Weitere Köstlichkeiten waren eine Käse-Lauch-Suppe, Pizza, Fisch und ganz klassisch Bratwurst und Pommes. Mitglieder des Hunteburger Reit- und Fahrvereins boten zudem mit ihren Pferden geführtes Reiten an. Der Nikolaus sowie Knecht Ruprecht gaben sich ebenfalls ein Stelldichein, und der Posaunenchor der St.-Matthäus-Gemeinde Hunteburg und seine Jungbläser unter der Leitung von Christian Steuwer sorgten für weihnachtliche Klänge.

Spende der Werbegemeinschaft

Zu Beginn der Dämmerung entfachte die Freiwillige Feuerwehr Hunteburg ein wärmendes Lagerfeuer. Aber auch die Spende über 500 Euro aus den Erlösen des Hunteburger Gutscheins wurde überreicht. In diesem Jahr der Wilhelm-Busch-Schule für ihr Projekt „Klasse 2000“. „Darauf sind wir schon ein bisschen stolz, dass wir diese Summe seit Jahren halten können“, betonte Christine Bullermann und verwies darauf, dass die Gewerbetreibenden zwei Prozent der Gutscheinumsätze dem Ort Hunteburg als Spende für gemeinnützige Zwecke zurückgeben. „Das ist ein Kreislauf – wir bekommen etwas von den Hunteburger Kunden und geben etwas zurück“, unterstrich die Vorsitzende, dass das in der Region ein Alleinstellungsmerkmal ist.

Gutscheine verlost

Abschluss der Veranstaltung war die Weihnachtsmarkt-Verlosung. Als Hauptgewinn winkte ein 150-Euro-Gutschein. Hinzu kamen viele weitere Gutscheine. Zusätzlich wurden auch die Gewinnerkarten aus der 1. Hunteburger Adventsaktion mit Weihnachtsbaum-Klebepunkten gezogen.