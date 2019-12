Der beliebte Weihnachtsmarkt auf Gut Arenshorst hat sich in 2019 vergrößert CC-Editor öffnen

Der Nikolaus war sogleich von etlichen kleinen und großen Besuchern umringt. Foto: Christa Bechtel

Bohmte. Der Ruf dieser Veranstaltung reicht mittlerweile weit über das Wittlager Land hinaus, sodass zahlreiche Gäste gerne etliche Kilometer an Fahrstrecke in Kauf nehmen; Alle Jahre wieder verwandelt sich die Hofanlage von Gut Arenshorst in einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt.