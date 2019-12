Haldem. Süßer die Glocken nie klingen“, sangen die Sängerinnen und Sänger des gemischten Chores „Diel(S)ingers“. Barocke Weihnachtsmusik, Orgelklänge und Beschwingtes auf der Klarinette sowie besinnliche Worte ließen die Weihnachtsbotschaft lebendig werden. Zur besinnlichen Adventstunde in die Haldemer Heilig-Kreuz-Kapelle hatte der Rotary Club Stemwede-Dümmer eingeladen.

Die harmonische musikalische Adventsandacht zur Vorbereitung auf einen der höchsten Feiertage der Christen hatten die Musiker mitgebracht und erfreuten zahlreiche Konzertbesucher, die annähernd alle Plätze auf den Kirchenbänken besetzten.

Bernd Richter, Präsident des Rotary Clubs Stemwede-Dümmer freute sich, dass so viele Besucher den Weg in das Gotteshaus gefunden hatten. Schließlich sollte zum Ende des eintrittsfreien Konzertes für das Hospiz „Zu den Heiligen Engeln“ in Lemförde gespendet werden. Und, um es gleich vorweg zu nehmen: die begeisterten Konzertbesucher gaben gerne. Fast 1200 Euro kamen zusammen und der Rotary Club will die Summe auf 1600 Euro aufstocken.

Den Konzertverlauf bestimmten weihnachtlichen Weisen. Neben den Diel(S)ingers waren auch Julia und Isabell Hafer dabei, die gemeinsam mit Michaela Hartmann barocke Weihnachtsmusik erklingen ließen. Zarte Melodien, wie „Es ist ein Ros´ entsprungen“ oder „Stille Nacht, heilige Nacht“ließen es im Gotteshaus ganz still und andachtsvoll werden.

Fragen des Advents

Der geistliche Impuls von Pastor Marc Weber aus Bohmte setzte sich mit Fragen des Advents auseinander. „Ob noch Himmel fehlt auf der Erde? Ob wir der Trauer Tränen trocknen? Ob wir der Erde Wunden heilen? Das sind Fragen, Fragen des Advents“, sprach der Geistliche und ließ die Worte nachklingen.

Was hätte im Anschluss besser passen können als ein herrliches „Ave Maria“, gesungen von Mathias Johannmeier, zu dem er sich selbst an der Orgel begleitete. Mit „Oh Tannenbaum“ erklang dann fröhlich der Gesang der Gemeinde und Konstantin Stutzky sorgte für wippende Füße mit den amerikanischen Weihnachtsliedern „Winterwonderland“ und „Let it snow“. Mit poppige Weihnachtsklassikern „Wonderful Christmas Time“ und „Last Christmas“ sorgten die Diel(S)ingers für einen beschwingten Ausklang bevor Mathias Johannmeier die Gemeinde mit Leonard Cohens „Hallelujah“ verabschiedete.